Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Eylül 2023 03:47
Gih Yardım önemli lütfen

Eşim belediyeye başlama yapacak belideyenin şirketi üzerinden alımlar yapılıyor benim gihe geçmem için yeterlimidir. Kendisi çakılı kadro sayılır mı ?

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