KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Eylül 2023 08:54
Karayolları Genel Müdürlüğü - Ünvan Değişikliği, Görevde Yükselme Sınavı

Arkadaşlar son sınavın üzerinden geçen süre 2. yıla yaklaşmakta sınav durumu ile ilgili bir bilgisi olan eden var mı içinizde? Bizim bölgedeki sendika bu konuda ser veriyor sır vermiyor. Bir çabaları da yok anladığım kadarıyla.

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