Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2023 09:12
Ücretsiz İzindeyken Atanma

Merhabalar , Doğum nedeniyle sözleşmemi fesh edip ücretsiz izne ayrıldım 1 yıl sonra başka bir kuruma atanırsam ceza almadan geçebilirmiyim tecrübesi olan arkadaşlar yazarsa çok sevinirim

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