Ağustos enflasyonu açıklandı

Ben şahsen enflasyonun haziran sonuna kadar yüksek çıkmasını eski verilerin doğru verilerle güncellenmesi nedeniyle olduğunu düşünüyorum.

Örneğin geçen sene, X ürünü 10 TL den 15 TL' ye çıktı ama enflasyon düşük çıksın diye, veri 13 TL olarak hesap edildi. Şimdi 15 veya işte son fiyatı neyse doğru şekilde güncelleniyor diye düşünüyorum.

TÜİK sepetinde 150ye yakın kalem var hesaplanan, bütün 150 kalemin bir anda doğru verilerle güncellenmesi enflasyonu zıplatacağından, 20şer 30ar kalem veriler düzeltiliyor o nedenle yıl sonuna kadar böyle yüksek enflasyonlar görmeye devam edeceğiz gibi.