Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 10:06
Ağustos enflasyonu açıklandı

9.09 açıklandı. Şu 3 4 gelecek diyen troller nerde?


Anuşirvann
Genel Müdür
04 Eylül 2023 10:09

Haziran ayından beri söyledim. Mehmet Şimşek döneminde veriler gerçeğe yakın açıkanacak.


dewis33
Aday Memur
04 Eylül 2023 10:10

Normalde 3 4 çıksa şaşırmazdık, o hale geldik malesef.


Memuristan89
Şef
04 Eylül 2023 10:11

Yani hâlâ net veri açıklanmayacak. Gerçeğe yakın;)

Anuşirvann, 1 saat önce

Haziran ayından beri söyledim. Mehmet Şimşek döneminde veriler gerçeğe yakın açıkanacak.


turkeli1048
Aday Memur
04 Eylül 2023 10:11

Avrupa'dan borç isteneceği için böyle oldu, yoksa Mehmet Şimşek ile bir alakası yok yani :D

Anuşirvann, 1 saat önce

Haziran ayından beri söyledim. Mehmet Şimşek döneminde veriler gerçeğe yakın açıkanacak.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
04 Eylül 2023 10:12

Az açıklanır yalan denir yüksek açıklanır sebep bulunur başımıza ne geliyorsa sizin gibiler yüzünden geliyor şu an büyük oyunu bozdun bak helal olsun

turkeli1048, 1 saat önce

Avrupa'dan borç isteneceği için böyle oldu, yoksa Mehmet Şimşek ile bir alakası yok yani :D


Memuristan89
Şef
04 Eylül 2023 10:15

Vallahi haklısın. Bunlar mutlu olması yasaklanmış lanetli bir kavim gibiler. Herseye bir kulp bulurlar. İftira atmakta ve yalan haber üretmekte üzerlerine yoktur. Ülkeye bir karınca kadar da faydası olmaz böyle tiplerin ama ne yapacaksın işte vatandaşlığı var atsan atılmıyor satsan para etmiyor

Yasin.Ozen, 1 saat önce

Az açıklanır yalan denir yüksek açıklanır sebep bulunur başımıza ne geliyorsa sizin gibiler yüzünden geliyor şu an büyük oyunu bozdun bak helal olsun


turkeli1048
Aday Memur
04 Eylül 2023 10:19

Sen değil ben oy verdim ya bunlara o yüzden oldu, aynen pampa aynen öyle

Yasin.Ozen, 1 saat önce

Az açıklanır yalan denir yüksek açıklanır sebep bulunur başımıza ne geliyorsa sizin gibiler yüzünden geliyor şu an büyük oyunu bozdun bak helal olsun


genegel
Genel Müdür
04 Eylül 2023 10:46

Ben şahsen enflasyonun haziran sonuna kadar yüksek çıkmasını eski verilerin doğru verilerle güncellenmesi nedeniyle olduğunu düşünüyorum.

Örneğin geçen sene, X ürünü 10 TL den 15 TL' ye çıktı ama enflasyon düşük çıksın diye, veri 13 TL olarak hesap edildi. Şimdi 15 veya işte son fiyatı neyse doğru şekilde güncelleniyor diye düşünüyorum.

TÜİK sepetinde 150ye yakın kalem var hesaplanan, bütün 150 kalemin bir anda doğru verilerle güncellenmesi enflasyonu zıplatacağından, 20şer 30ar kalem veriler düzeltiliyor o nedenle yıl sonuna kadar böyle yüksek enflasyonlar görmeye devam edeceğiz gibi.

Anuşirvann, 1 saat önce

Haziran ayından beri söyledim. Mehmet Şimşek döneminde veriler gerçeğe yakın açıkanacak.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ağustos enflasfonuİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Sendikadan istifa2024 ocak maaşıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiYeşil PasaportSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirSağlık Çalışanları +10p Ek Ödeme Hk.Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Ocak ayında ortalama yüzde 45 zammı alinacak

Sözlük

pazar sabahı erken kalkmak 4 incir ağacı 2 Filenin sultanları 2 oldboy 1 karstik 1 kontes 2 sözlüktekilerin en elit özelliği 2 Bugün olanlar 4 Asya.00 1 bağ bozumu 1

Son Haberler

Dolar/TL, 26,78 seviyesinden işlem görüyorCumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gittiVergiyle ilgili sorulara yapay zekasıyla çalışan 'GİBİ' yanıt veriyorDurakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoförün kanında uyuşturucu çıktıBakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi