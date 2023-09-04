Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2023 11:05
Sözleşmeliden kadroya geçtikten sonra daha önce memur olarak çalıştığım kadro ve dereceden devam ede

Merhabalar. Şu an sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. 11 yıl 4c li olarak çalıştım. 4/2 sindeyken istifa ettim. Kadroya geçtiğimde aynı kadro derecesinden devam eder mi? Bu konuda bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?

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