Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2023 11:12
Toplu Sözleşme Kazanımları Sıralı Liste ( ADALET BAKANLIĞI )

* 1- Kazanım YOK

Türkiye'nin çalışma şartları en kötü, maaşın en düşük, işin en yoğun, istifanın sürgünün en bol, çalışanın en az değer gördüğü bakanlığının toplu sözleşmede kazandığı hiçbir şey yok.

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