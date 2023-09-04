Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


04 Eylül 2023 11:32
Kadrolu Memur İken Yüksek Lisans Dahilinde Erasmus Programına Gitmek

Yaklaşık 3 senedir işçi 1 senedir de kadrolu memur olarak bir yerel belediyede çalışmaktayım. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. 2024 yılı bahar dönemi için Polonya'da erasmus programına katılmaya hak kazandım. Kurumum insan kaynakları ile görüşmeden önce benzer bir durumla daha önceden karşılaşıp çözüme kavuşturan, kurumundan izin alabilen var mı? İçinde bulunduğum bu durum 657'deki eğitim izni kapsamına sokulabilir mi? Benzer bir durumla karşılaşanlar konu ile ilgili bilgilendirebilirse sevinirim. Teşekkür ederim.


Derviş-000
Aday Memur
04 Eylül 2023 11:34

Ben de cevabı merak ediyorum...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Naklen Geçişte Görevde Yükselme Sınavı Bekleme Süresi?Resmi gazetede idari personele yer değişikliğiŞube müdürüm mobbing uyguluyorBelediye de çalışmak hkAraç almam gerekİş tanımıÜniversite Büro Memuru, İlk Gün Kılık Kıyafet - Nasıl Gitmeliyim?Tayin hakkını kazanmak için dernek kuruldu !Üniversite Mimar MaaşlarıKadrolu Memur İken Yüksek Lisans Dahilinde Erasmus Programına Gitmek

Sözlük

Filenin sultanları 3 Bugün olanlar 6 Gazete sayfalarındaki ilanlar 1 Nevin12 6 Bir daha tövbe dediğiniz şeyler 3 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 4 karstik 1 oldboy 1 duyulan en ilginç isim 1 akifer 1

Son Haberler

Antalya'da kaza yaparak savrulan aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk öldüHava yolunda 2025 hedefi 229,3 milyon yolcu2023 ALES-2 sonuçları açıklandıYargıtay: Hastane ve doktor hafif kusurlarından da sorumlu olabilir'Türkiye'de erken yaşta evlendirilen kız çocuğu oranı 18 yılda yüzde 78 azaldı'

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi