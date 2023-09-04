Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 11:42
Müdür ve Müdür Yardımcısı ünvanlı personele ilave ödeme

Değerli arkadaşlar toplu sözleşmedeki "Şube Müdürü Başta olmak üzere Müdür ve Müdür Yardımcısı ünvanlı personele ilave ödeme" maddesi ile Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı arkadaşlara yansıyacak bir durum varmı sizce ?

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