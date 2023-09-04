Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 11:43
Burdan okul yöneticilerine bişey çıkarmı sizce

Kıymetli rkadaşlar toplu sözleşmedeki "Şube Müdürü Başta olmak üzere Müdür ve Müdür Yardımcısı ünvanlı personele ilave ödeme" maddesi ile Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı arkadaşlara yansıyacak bir durum varmı sizce yoksa bize bişey çıkmazmı burdan ?

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