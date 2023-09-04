Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2023 12:18
7. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımları

Şef kadrolarındaki personele 1538 lira 97 kuruş (22 puan), amir kadrolarında bulunan personele 839 lira 44 kuruş (12 puan) ek ödeme yapılacak. şeklinde yer alan bilgide Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alan şefleri kapsıyor mu ? Bilgisi olan var mı?

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