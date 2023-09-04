Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Eylül 2023 12:22
Seyyanen Zam
8077 liralık seyyanen zamma Ocak 2024 te zam yapılacak mı?

emareci
Şef
04 Eylül 2023 12:38
%15 yapılacak sanırım

xLmx
Memur
04 Eylül 2023 13:20
yapilacak. eline ne geçiyorsa, gelen zam orani geçerli olacak

Fırtına6655
Aday Memur
04 Eylül 2023 13:34
hayır seyyanen olan kısma yani kök maaşa zam gelecek

Kor0430
Aday Memur
04 Eylül 2023 13:52
seyyanen zam ilave ek ödeme ile memur maaş katsayısına bağlandı. memur kat sayısına enflasyon oranında zam gelmiyor mu:) sen nasıl memur oldun arkadaş ya? bilmiyorsan yorum yapma bari
Fırtına6655, 56 dk. önce
hayır seyyanen olan kısma yani kök maaşa zam gelecek
Toplam 4 mesaj

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