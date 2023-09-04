Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2023 12:23
Tayin dilekçesi

merhaba arkadaşlar 13 gün önce eş durumuna dilekçe verdim ankaraya ulaştığını biliyorum sadece gerisini nasıl takip edebilirim ve red edildi ya da onaylandı bilgisini nerden öğrenebilirim lütfen yardımcı olur musunuz

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