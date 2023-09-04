Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 13:01
Toplu sözleşme kümülatif olarak mı ilave edilecek?

Arkadaşlar tüm enflasyon açıklandıktan sonra toplu sözleşmeyi kümülatif olarak mı ekleyeceğiz yoksa direkt toplayacak mıyız?


TakaNuri
Daire Başkanı
04 Eylül 2023 13:07

Kümülatif eklenir. Örneğin enflasyon farkı yüzde 30 çıkarsa 1.30x1.15=1.495 memur maaş zammı olur.


volkanv38
Genel Müdür
04 Eylül 2023 13:08

3 ocakta 6 aylık enflasyon açıklanacak. bu sayıyı 100 ile toplayıp önce temmuzda aldığımız %6 zammı 1,06 ya bölüp düşeceğiz sonra %15 zam aldığımız için 1,15 le çarpacağız. Mesela merkez bankası tahminine göre şu an 6 aylık enflasyon 37,63 çıkacak 137,63/1,06*1,15 yaptığımızda toplamda %49,32 zam almış olacağız.


zorta
Aday Memur
04 Eylül 2023 13:11

saçma sapan hesaplar yapmayın. önce %15 zam eklenir sonra kaldığı kadarı enflasyondan eklenir.

önce enflasyon sonra zam değil.


orhanzektir
Memur
04 Eylül 2023 13:54

Aynı şey oluyor yine hocam değişmiyor ki.

zorta, 1 saat önce

saçma sapan hesaplar yapmayın. önce %15 zam eklenir sonra kaldığı kadarı enflasyondan eklenir.

önce enflasyon sonra zam değil.


Karizmaunl
Şef
04 Eylül 2023 14:07

öncede eklense sonrada eklense sonuç değişmez. Çarpma işleminde çarpanların yer değiştirmesi sonucu etkilemez.


TakaNuri
Daire Başkanı
04 Eylül 2023 14:10

Hocam dört işlem bilmeyen zatlar memur olmuş. Vay halimize.

Karizmaunl, 23 dk. önce

öncede eklense sonrada eklense sonuç değişmez. Çarpma işleminde çarpanların yer değiştirmesi sonucu etkilemez.

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