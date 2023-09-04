Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 13:12
Koruma Ve Güvenlik 10 puan

Koruma ve güvenlik personellerine verilen 10 puan artış 698 lira sözleşmeli personelede yansıyacakmı


sifonyally
Aday Memur
04 Eylül 2023 13:26

Bende merak ediyorum

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