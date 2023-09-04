Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Eylül 2023 13:42
Mal paylaşımı

Herkese kolay gelsin, Geçen yıl tamamı kredili ev aldık 280 bin kredili kullandık ev 270 bin lira geri ödemeyle beraber bize maliyeti 390 bin TL ve hala ödemesi devam ediyor. Banka ödeme bilgileri mevcut. Biz tapuda evi alırken karşı tarafla Tapu harcını az çıksın diye bedeli 120 bin gösterdik. Boşanma sonrası evin değer artışı Tapu satış bedeli üzerinden mi yoksa kredili tutar üzerinden hesaplanır?


gentelman_fe
Aday Memur
04 Eylül 2023 14:15
Bence evi satıp parayı ikiye bölün
Toplam 1 mesaj

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