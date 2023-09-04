Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 14:00
Dilekçeye 30 gün yanıt verilmezse ne olur?

Meb gys puanım için itiraz dilekçesi vermiştim. Dilekçe bu ayın 8 inde 1 ayını dolduracak.


Kara6167
Aday Memur
04 Eylül 2023 14:01

PERSONEL GENEL MUDURLUGU Birim/Kurumuna verdiginiz dilekceniz 08/08/2023 tarih ve xxxxxx sayi ile kaydedilmistir. Dilekcenizi https://evraksorgu.meb.gov.tr den takip edebilirsiniz. B002

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