Ocak tahmini zam

Ocak 2023 Haziran dahil 2023 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 20, yıl sonu yüzde 80 enflasyon çıkarsa 80-20=60 Temmuz ayında da yüzde 6 zam almıştık 60-6=54 , yüzde 15 de Ocak 2024 zammını 64+15=79 zam alırız sizin hesaplamanıza göre bu sonuç çıkar. Ben düz basit şekilde hesapladım kümülatif hesaplama ile zam 1-2 puan daha artar

Ocak 2023 Haziran dahil 2023 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 20, yıl sonu yüzde 80 enflasyon çıkarsa 80-20=60 Temmuz ayında da yüzde 6 zam almıştık 60-6=54 , yüzde 15 de Ocak 2024 zammını 64+15=79 zam alırız sizin hesaplamanıza göre bu sonuç çıkar. Ben düz basit şekilde hesapladım kümülatif hesaplama ile zam 1-2 puan daha artar