Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Eylül 2023 14:04
Ocak tahmini zam

Merkez bankası yıl sonu enflasyon tahmini %58 olarak açıklamıştı. Bu ay %58 i şimdiden geçti bile. Bakan ocakta %40-45 arası zam yapılacak demişti. 4 ay daha var ortalama 5 çıksa, yıl sonu enflasyon %80 lere dayanıyor. Eğer yol sonu enflasyon %80 olursa, ocak zammı kaç olur. Hesaplamadan anlayan varmı


gentelman_fe
Aday Memur
04 Eylül 2023 14:13
Ocak 2023 Haziran dahil 2023 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 20, yıl sonu yüzde 80 enflasyon çıkarsa 80-20=60 Temmuz ayında da yüzde 6 zam almıştık 60-6=54 , yüzde 15 de Ocak 2024 zammını 64+15=79 zam alırız sizin hesaplamanıza göre bu sonuç çıkar. Ben düz basit şekilde hesapladım kümülatif hesaplama ile zam 1-2 puan daha artar
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