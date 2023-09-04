Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2023 14:21
Ne zaman?

Bu ek ödeme adaletsizliği ne zaman bitecek (il sağlık müd.kurum hizmet birimleri ek ödeme teşvik katsayısı 0,10 puan artırılmış)

%305 ek ödeme oranı olan oran %350 ye cıkartılır 0,32 oran 0,37 yapılır ama alt tabaka nın aldığı 0,16 aynı kalır bumu adaletiniz dünkü resmi gazetenin 7. dönem toplu sözleşme 12. sayfadan itibaren bakabilirler orada detaylı bi şekilde yazıyor bazıları der aynımı olacaktı diye biri 250 yi zor alırken diğeri 12000 rahat bi şekilde alıcak okumadan kimse bahsetmesin teknik sınıf mühendis bile 1000 lira alamıyor....

dipnot teknik personelim en alt tanda almıyorum...

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