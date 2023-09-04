KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Eylül 2023 14:34
4A 657 den 4B ye geçiş yapabilir mi?

Merhabalar İçişleri bakanlığında koruma ve güvenlik görevlisi olarak 657 memurum şuan açılan gençlik ve Spor bakanlığı için 4b koruma vegüvenlik görevlisi için istifa edip geçiş yapabilir miyim? Kadrolu memurdan aynı iş kolunda koruma ve güvenlikten tekrar koruma ve güvenlik için geçiş yapabilir miyim? Bilgisi olan var mı

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