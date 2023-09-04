2023-2024 Sezonu Hakem Hataları

1.Hafta Fenerbahçe-Gaziantep maçı :

Ferdinin pozisyonunda çalınan doğru bir penaltı kararı VAR dan çağrılarak iptal ettirildi.

2.Hafta Samsunspor-Fenerbahçe maçı :

Fenerbahçenin Fredle bulduğu gol, pozisyon öncesindeki Tadicin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Ofsayt pozisyonu doğru fakat pozisyonun devamında top Samsunsporlu oyuncuların kontrolüne geçiyor ve 4 pas yapıyorlar. En son kaybediyorlar ve o top gol oluyor. VAR kesinlikle devre dışı kalmalıydı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı:

Galatasarayın attığı 1.gol öncesi Torreira topa dokunmasına rağmen net bir şekilde Bakasetasın ayağına bastığı için gol öncesi net faul gerekçesiyle gol iptal edilmeliydi.

4.Hafta Ankaragücü - Fenerbahçe maçı :

Maçın daha 6.dakikasında Dzekoya yapılan faul çok net BGŞ olmasına rağmen hakem Arda Kardeşler pozisyonu sarı kartla geçiştirdi.

2.yarı Frede hem ayakla hem de dirsekle yapılan müdahale çok net penaltı gerektiriyordu. Penaltı çalınmadı. Bu kararları veremediği için Son dakikalarda Ankaragücünün Hanousekin Osayi tarafından indirilmesine de penaltı çalamadı hakem. Her iki tarafın da birer penaltısı ve 6.dakikadan itibaren Ankaragücüne verilmeyen kırmızı kart var.

Gaziantep - Galatasaray maçı :

Galatasarayın ilk yarıda kalecinin müdahalesi sonrasında alması gereken bir penaltı var. 2.Yarı Djilabodjinin İcardiye hareketi çok net kırmızı kart. Galatasarayın da attığı 2.gol öncesi çok net ofsayt olması gerekiyorken garip bir çizgiyle pozisyon devam ettirildi. Galatasarayın kazandığı penaltı ise doğru ama rakibe dirsek vuran İcardi de sarı kart görmeliydi.

Beşiktaş- Sivas maçı:

Tam olarak izlemedim ama sosyal midyadan gördüğüm kadarıyla Gedson Fernandesin ilk yarıdaki hareketi çok çok net kırmızı kart. 2.yarı Zaynutdinovun hareketi de sarı buçuk bence. Kırmızı da verilse kimse niye verdin demez.