Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


04 Eylül 2023 14:54
Mühendislik tamamlama yapan varsa yarımcı olabilir mi?

Arkadaşlar merhaba; mühendislik tamamlamayı yeni bitirdim kamuda teknisyen kadrosunda çalışıyorum. mutemet özlük hakları konusunda bilgisi olmadığı için örnek bordro olursa benim çok iyi olacak, teşekkürler

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