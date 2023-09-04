KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Eylül 2023 15:18
Malatya gsb
puanları paylaşalım dostlar

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Şanlıurfa GSB2024 kpss için tavsiyeGençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruİibf 55 puanla atanma ihtimaliElektrik Mühendisliği ve Kamu, KPSS 2024Gardiyanlık 2. alımda başvuru şartı kpss 60 olur mukpss işle beraber?2022 kpss gsb branş sıralaması paylaşımıGSB Büro / Çanakkale tercih edenler

Sözlük

stockholm 1 güne bir söz bırak 2 Filenin sultanları 6 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 4 Gazete sayfalarındaki ilanlar 1 yalan rüzgarı 1 akifer 1 Buraya nasıl düştünüz 1 Orhan Pamuk 1 incir ağacı 2

Son Haberler

Kayseri belediyelerinde en düşük işçi maaşı 18 bin TLÜzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak?Altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya gerilediPutin'den tahıl koridorunun devam etmesine şartlı evetDeprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi