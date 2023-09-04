Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 15:31
Güncel dil tazminatı ücreti A1 A2

Dil tazminatı ücretleri bilen varsa yazabilir mi?


teachertobe
Memur
04 Eylül 2023 15:47

Hocam ben A2 yim 350 yatıyor

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak. Köy okulu sorunuİzmir yazdım pişmanımBoş normların neden atamalarda gösterilmediği açığa çıktı.Ek ders sorusuNorm Fazlası"Birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor" Bilal ErdoğanBaşka bir okulda görevlendirme hakkı1350 tl eğitim ödeneği. Harca harca bitmezEk ders maaşımızın üçte biri iken şimdi sekizde biri olacak.

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 3 sözlüktekilerin en elit özelliği 4 bağ bozumu 1 her iletisi bir beğeni alan yazar 1 duyulan en ilginç isim 2 yalan rüzgarı 1 güne bir söz bırak 2 incir ağacı 2 nenni de Feridem nenni 1

Son Haberler

Kayseri belediyelerinde en düşük işçi maaşı 18 bin TLÜzerine F-4 parçası düşen araçların zararını kim karşılayacak?Altının kilogramı 1 milyon 656 bin liraya gerilediPutin'den tahıl koridorunun devam etmesine şartlı evetDeprem bölgesinde bursluluk sınavı kontenjanı 100 bine çıkarıldı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi