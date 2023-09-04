Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


04 Eylül 2023 15:34
Başlıca yazar hakkında

başlıca yazarın açıklaması şu şekilde;

Başlıca Yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.

a) Tek yazarlı makale

b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla

öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).

Arkadaşlarımız ile tereddüte düştüğümüz husus şu:

makalede;

danışman + öğrenci + eş danışman olmayan yazar (X)

durumu olduğunda burada danışman başlıca yazar sayılabilir mi? X yazar doçentliğe başvurduğunda ilgili makaleyi başlıca yazar var olarak mı seçmeli?

düşüncelerinizi oldukça merak etmekteyim.

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