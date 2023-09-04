Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2023 15:35
Sağlık mazereti tayini psikiyatri

Hayırlı forumlar herkese,

Ben bir üniversitede 4/B sözleşmeli mühendis olarak 3 aydır çalışıyorum

Bipolar bozukluk rahatsızlığımdan dolayı yalnız kaldıkça rahatsızlığım kötüye gidiyor

Bu sebeple aşağıdaki maddeye dayanarak sağlık mazereti tayini alıp memleketimdeki üniversiteye tayin olabilir miyim?

Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

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