Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2023 15:42
4B sözleşmeli iken merkeziden atanmak yıllık izin durumu

Arkadaşlar 4 B sözleşmeli olarak 7 aydır çalışmaktayım. Kadrolu olarak merkezi atamada atandım. sözleşmeli olarak çalıştığım süre yıllık izin hakkıma eklenir mi yoksa yeni başladığım yerde de yıllık izin için 1 yıl doldurmam gerekir mi

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