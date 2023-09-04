Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 15:50
İlişik kestikten sonra verilenler?

Bugün vekaletle ilişik kestim sadece personel nakil kağıdı ve yolluk için belge verildi özlük dosyam verilmedi. Gittiğim okul isterse göndercez dediler kaç kere sormama rağmen. Bir sorun olur mu


teachertobe
Memur
04 Eylül 2023 15:50

İl emrine atanmıştım


resmiplaka
Memur
04 Eylül 2023 16:06
doğru yoldasınız
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