Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 16:05
Memur zammı şimdiden ne kadar oldu?

Arkadaşlar temmuz enflasyonu açıklandı. 2 aylık enflasyon fatkı ile %15, toplu sözleşme zammı ile beraber şimdiden ne kadarlık bir zam oluştu acaba


Mıstaabe
Şef
04 Eylül 2023 16:38

1.0943 x 1.0909 /1.06 x 1.15 = 1.2951

Yani %29.51


kapadok
Müsteşar Yardımcısı
04 Eylül 2023 17:02

Şöyle sanırım ben tam hesaplamayı bilmiyorum

iki enflasyon toplamı 9,49+9,09=18,58

temmuzda aldığımız düşüyorum. 12,58

ocak top. söz. zammı ekliyorum 12,58+15=27,58

Yani şimdiden 27,58 oldu gibi.

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