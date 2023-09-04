Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 16:11
MEB GYS sıralama aralığını gösteren tablo
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samet.by
Şube Müdürü
04 Eylül 2023 17:09

MEB 09 Temmuz 2023 Görevde Yükselme Sınavı İstatistikleri Yayımlandı

MEB 09 Temmuz 2023 Görevde Yükselme Sınavı İstatistikleri.

Memurluk Sınavına Katılan Aday Sayısı : 17.317

Başarılı Olan Aday Sayısı: 1.448

Başarı Yüzdesi : %8,36

Şeflik Sınavına Katılan aday Sayısı 6.940

Başarılı Olan Aday Sayısı 1.712

Başarı Yüzdesi : %24,66

Şube Müdürlüğü Sınavına Katılan Aday Sayısı 17.425

Başarılı Olan Aday Sayısı 7.735

Başarı Yüzdesi : %44,39

Saymanlık Sınavına Katılan Aday Sayısı 3.039

Başarılı Olan Aday Sayısı 897

Başarı Yüzdesi : %29,51

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_09/04140729_2023_GYS_siralama_tablo.pdf


Mstdag13
Aday Memur
04 Eylül 2023 17:12
sıralamamızı tam olarak nasıl öğreneceğiz
samet.by, 8 dk. önce

MEB 09 Temmuz 2023 Görevde Yükselme Sınavı İstatistikleri Yayımlandı

MEB 09 Temmuz 2023 Görevde Yükselme Sınavı İstatistikleri.

Memurluk Sınavına Katılan Aday Sayısı : 17.317

Başarılı Olan Aday Sayısı: 1.448

Başarı Yüzdesi : %8,36

Şeflik Sınavına Katılan aday Sayısı 6.940

Başarılı Olan Aday Sayısı 1.712

Başarı Yüzdesi : %24,66

Şube Müdürlüğü Sınavına Katılan Aday Sayısı 17.425

Başarılı Olan Aday Sayısı 7.735

Başarı Yüzdesi : %44,39

Saymanlık Sınavına Katılan Aday Sayısı 3.039

Başarılı Olan Aday Sayısı 897

Başarı Yüzdesi : %29,51

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_09/04140729_2023_GYS_siralama_tablo.pdf

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