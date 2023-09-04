KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Eylül 2023 16:22
Ardahan üniversitesi sözleşmeli mimar ve makina mühendis ilanı

15 eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek herhangi bir mülakat bulunmamakla birlikte 2022 kpss den en az 60 alma şartı aranıyor. kadrolu maaşlar 29.500 ama sözleşmelide kaç olur bilemiyorum.

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