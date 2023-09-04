Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 16:37
Memurlar.Net Maaş Zammı Nasıl Hesaplanır Haber Yap

Her gün her gün saçma sapan hesap kitap okumaktan bıktık. Bilende konuşuyor bilmeyende. En azından bir haber yapılırsa bilmeyenlerin ağzına tokat gibi çarparız

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