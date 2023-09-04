Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 16:48
Alan Değişikliği Geliyor...

Alan değişikliğini bekleyen öğretmenlerimize müjde..

Kısa bir zaman için alan değişikliği klavuzu yayımlanacak. Hayırlı olsun.


spock
Daire Başkanı
04 Eylül 2023 17:04

Diplomaya dayalı olsun da nasıl olursa olsun. Zamanında müziğin m'sinden anlamayan ne kadar gereksiz adam varsa müzik öğretmeni yapmışlar. Öğrenci kadar bile bilgileri yok. Hocayım diye geziyorlar.


Klubnika33
Aday Memur
04 Eylül 2023 17:08

Spordan anlamayan sınıfçılarda beden eğitimine geçmişlerdi..

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