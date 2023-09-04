12/36 ORJİNAL

Kolay gelsin herkese... Varmı şu anda bu sistemde calışan il ilçe.. bizde de geçilecegine dair bi dedi kodu var ama ..dedim acaba taze bir emir mi geldi acep

Kolay gelsin herkese... Varmı şu anda bu sistemde calışan il ilçe.. bizde de geçilecegine dair bi dedi kodu var ama ..dedim acaba taze bir emir mi geldi acep