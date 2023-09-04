Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Eylül 2023 17:34
12/36 ORJİNAL
Kolay gelsin herkese... Varmı şu anda bu sistemde calışan il ilçe.. bizde de geçilecegine dair bi dedi kodu var ama ..dedim acaba taze bir emir mi geldi acep

policeli344
Aday Memur
04 Eylül 2023 18:06
İstanbul mu

HALLEDERİZ.
Aday Memur
04 Eylül 2023 19:22
Elzg
policeli344, 2 saat önce
İstanbul mu

m.kardes
Şube Müdürü
04 Eylül 2023 19:30

Neresi bu dedikodunun döndüğü yer acaba


m.kardes
Şube Müdürü
04 Eylül 2023 19:34

Görünen şu ki;

Bu iş tamamen illerdeki sayın müdürlerin insafına kalmış. İsteyen müdür, bu sistemi yürütürken istemeyen de çakma 12 36 gibi memura ızdırab sistemlere devam ediyor...

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