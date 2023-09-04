Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Eylül 2023 19:01
Lütfen yardımcı olabilir misiniz ?

Merhaba mesai arkadaşlarım, eşim başka bir şehirde memur olarak görev yaptığı için bugün sabah itibariyle eş durumundan tayin dilekçemi yazıp istenen belgeler ile beraber idari büroma teslim ettim, onlarda personel şubeye havale ettiler, sanırım personel şubede belgeleri pcye tararıp sisteme ekleyip Ankara'ya üst yazı ile gönderecek süreç galiba böyle ilerliyor yanlış bir bilgim varsa düzeltın lütfen... Şimdi bugün personel şubeye gittim işlem onaylandı mı diye onlarda maalesefki başından savmaya çalışırcasına bugün işimiz çoktu bakamadık, bakarız bakalım sisteme düşmesi 2 haftayı bulur sisteme düşmesi gibisinden ters ters cevap verdiler birazda sinir ettiler... Ne diyebilirim ki... Şimdi sorum şu, bu işlemi hızlandırmak adına ne yapabilirim, nasıl bir süreç izleyebilirim, bunlar işlemi yaptığı zaman hemen sisteme düşüyor mu? PBS'den takip edebiliyor muyum? Tavsiyeleriniz nelerdir? Bir de Eylül ayı mazaret atamaları oluyormuş galiba mazaret atamaları dönemine denk gelirsen tayin işin daha hızlı olur diye bazı arkadaşlar bilgi vermişti bu işin aslı astarı nedir? Bu Eylül ayı mazaret atamaları başladı mı? Bunları size sormak istedim, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim, cevaplarınız için şimdiden çok sağolun


Alemdarali
Daire Başkanı
04 Eylül 2023 19:16
Yarın bir daha git başlarından savmaya kalkarlarsa Personel müdürü ile görüş eylül ayı mazeret ayı yetismezse şubat ayına kalabilir

Alemdarali
Daire Başkanı
04 Eylül 2023 19:18
idari büron ebysden evrakı kimin aldığını görür önce onlara sor sonra personele git devrem
Alemdarali, 29 dk. önce
Yarın bir daha git başlarından savmaya kalkarlarsa Personel müdürü ile görüş eylül ayı mazeret ayı yetismezse şubat ayına kalabilir

aslanaydemir
Aday Memur
04 Eylül 2023 19:40

Peki abi bu hafta içerisinde sisteme girişi yaptırabilirsem, Eylül ayı mazaret atamalarına yetişir mi acaba benim iş, ne dersin, bu Eylül ayı mazaret atamaları başladı mı?

Alemdarali, 27 dk. önce
idari büron ebysden evrakı kimin aldığını görür önce onlara sor sonra personele git devrem

aslanaydemir
Aday Memur
04 Eylül 2023 19:42

aslanaydmr ve atayogz ikiside benim abi iki profilim vardı ikiside açık kalmış bazen birbirine karışabiliyor.

aslanaydemir, 5 dk. önce

Peki abi bu hafta içerisinde sisteme girişi yaptırabilirsem, Eylül ayı mazaret atamalarına yetişir mi acaba benim iş, ne dersin, bu Eylül ayı mazaret atamaları başladı mı?

Toplam 4 mesaj

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