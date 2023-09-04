Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Eylül 2023 19:18
Tebligat süresi

Merhabalar ben 2023/1 ile DHMI?ye 27 temmuz tarihinde atandım 18 ağustosta evrak süreci bitti ve arşiv soruşturması başladı. Halen daha aynı iş yerimde çalışmaya devam ediyorum 1 Ekim?de ayrılık gibi konuşmuştuk ama aynı il içi atamalarda tebligat süresinin kısa olması kafamı bulandırdı. Muğla Milas?a atandım aynı il ama arada 200km bir mesafe var ertesi gün veya 5 gün bu süre nedir bilgisi olan var mı?

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