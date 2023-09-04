Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 19:38
2024 ocak zammı en yüzde %50 olacak

Arkadaşlar tüik bundan sonra enflasyon verilerini kırpmadan açıklayacak. Bunu haziran temmuz ve ağustos verilerinden net bir şekilde anlıyoruz. Bu durumda memur maaş zammı en az yüzde 50 olacak. Benim kişisel tahminim yüzde 52 civarı olacak.

Çok Yazılan Konular

Ağustos enflasfonuİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Sendikadan istifa2024 ocak maaşıToplu sözleşme kümülatif olarak mı ilave edilecek?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiYeşil PasaportSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirSeyyanen zam enflasyon farki gelmeyecek haberiAğustos enflasyonu açıklandı

Sözlük

Filenin sultanları 6 akifer 1 ulaşgkc 2 mineraloji 1 Bugün olanlar 6 Gazete sayfalarındaki ilanlar 1 stockholm 1 karstik 1 kumarin 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1

Son Haberler

Diyarbakır'da bulunan göktaşı 4 milyon liradan satışa çıkartıldıPutin: Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdıAdana'da at ve eşek kesimine 1 tutuklamaCHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Danışman tartışması' açıklaması'Evlerine dönmek isteyen Hataylılar geri çeviriliyor' iddiasına açıklama

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi