Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2023 19:41
Bakaya kalmaktan dolayı alınan hagb güvenlik soruşturmasında sorun olur mu?

Bakaya kalmak suçundan 3 ay hagb aldım. BU durum memuriyet, özel güvenlik, savunma sanayi vb. için güvenlik soruşturmasında sorun olur mu? Böyle bir durumla karşılaşanlar cevap verebilir mi?

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