Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Eylül 2023 19:51
Kadrolu memurluktan Hava piyade Subaylığa geçiş

Şuan askeri bir kurumda memur olarak çalışmaktayım, yükselme imkanı olmaması ve askeri personellerin arasında düz memur olmanın bir avantajı olmadağı için askerliğe geçmek istiyorum. ( Sürekli yükselme ve kariyer odaklı biri olduğum için bunlar benim için önemli) Aday memur statüsündeyim hava kuvvetleri piyadeye başvurur ve kabul edilirsem süreç nasıl işliyor, istifa ettiğim gibi geçiş yapabiliyor muyum?

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