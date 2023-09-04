KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


04 Eylül 2023 20:00
MODADİL
Merhabalar Modadil uzaktan eğitim YDS kursu almayı düşünüyorum daha önce alanlar tecrübelerini paylaşabilir mi

Çok Yazılan Konular

Ahmet yesevi uzaktan eğitim mühendislik kapatıldıYökdil/2

Sözlük

yazarların sözlükteki eski üyelikleri 1 Gazete sayfalarındaki ilanlar 1 duyulan en ilginç isim 4 ulaşgkc 2 zorlayıcı düşünce 2 Filenin sultanları 6 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 3 kumarin 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 Asya.00 1

Son Haberler

İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandıToplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?Vergiyle ilgili sorulara yapay zekasıyla çalışan 'GİBİ' yanıt veriyorRekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü muhtar öldü

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi