Depremzede öğretmenlerin dramı

Tam bu defa bizi hatırladılar çok şükür bizi düşünen birimleri çıktı derken sonuç yine hüsran. Önce sadece 22 ile tayin hakkı verildi bunların yarısı da yine deprem bölgesi. Sonra iki şehirler arası atama da adımızı anmadılar çok şükür hatırlandık derken hiç kimsenin yararlanamadığı saçma sapan bir atama.

Depremzede öğretmenleri bu kadar dalga konusu yapacağın ne yaptı öğretmenler sana meb ne yaptı???...