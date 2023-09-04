Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 20:25
Depremzede öğretmenlerin dramı

Tam bu defa bizi hatırladılar çok şükür bizi düşünen birimleri çıktı derken sonuç yine hüsran. Önce sadece 22 ile tayin hakkı verildi bunların yarısı da yine deprem bölgesi. Sonra iki şehirler arası atama da adımızı anmadılar çok şükür hatırlandık derken hiç kimsenin yararlanamadığı saçma sapan bir atama.

Depremzede öğretmenleri bu kadar dalga konusu yapacağın ne yaptı öğretmenler sana meb ne yaptı???...


Eversst
Aday Memur
04 Eylül 2023 21:56

Hocam inanın alışmıştık biraz..artık ne olcaksa olsun modundaydım..ta ki bakanın 4 il 2 ilçeyle ilgili değerlendirme yapacağız demesine kadar..sonra noldu klavuz açıklandı ve başvuramıyorsun ..sebep ev orta yada ağır hasarlı veya yıkılmış olacak ..yakının vefat etmiş olacak vs...bu şartları gördüğümde 2 gün nefes almakta zorlandım..bugün kendime geldim biraz..neyse umudum olmasa da umarım tüm şartlar kaldırılır..

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