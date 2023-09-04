Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 21:46
Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni maaş karşılığı derse girebilir mi ?

Merhaba kıymetli arkadaşlar, Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni maaş karşılığı derse girebilir mi ?

Ek ders almak istemiyorum dersem idare'nin buna yaptırımı ne olabilir ?

Yönetmeliği okudum Fakat anlamada problem yaşıyorum. Emin olamadım. Bu yüzden siz kıymetli arkadaşlara soruyorum.

Yönetmeliği aşağıya bırakıyorum. Kime sorsam herkes farklı yorumluyor benimde kafam karıştı. Bu işin doğrusu nedir ? Kesin cevabı kimden alabiliriz.


ackenbenbendegilim
Daire Başkanı
04 Eylül 2023 21:47

İKİNCİ BÖLÜM

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları

haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders

bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek

suretiyle yerine getirilir.

Ek ders görevi

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık

karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç

halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.


Esragnl
Memur
04 Eylül 2023 21:53
evet dilekçe verirsiniz 20 saat üzeri istemiyorum diye koordinarlükte alamazsınız ama bu durumda
ackenbenbendegilim, 14 dk. önce

İKİNCİ BÖLÜM

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları

haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders

bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek

suretiyle yerine getirilir.

Ek ders görevi

MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık

karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç

halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak. Köy okulu sorunuİzmir yazdım pişmanımBoş normların neden atamalarda gösterilmediği açığa çıktı.Ek ders sorusuNorm Fazlası"Birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor" Bilal ErdoğanBaşka bir okulda görevlendirme hakkı1350 tl eğitim ödeneği. Harca harca bitmezEk ders maaşımızın üçte biri iken şimdi sekizde biri olacak.

Sözlük

Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 Nevin12 6 pervaneler neden ateşe atlar 1 nenni de Feridem nenni 1 sözlüktekilerin en elit özelliği 4 ayyuk 1 kumarin 1 Filenin sultanları 6 Halka Arz 2 ulaşgkc 2

Son Haberler

İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandıToplu Sözleşmede eğitim hizmet kolunda neler değişti?Vergiyle ilgili sorulara yapay zekasıyla çalışan 'GİBİ' yanıt veriyorRekor ağustosta da devam etti: En çok hangi otomobil satıldı?Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü muhtar öldü

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi