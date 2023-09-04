Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 21:54
Orta okullarda seçmeli ders sıkıntısı-norm fazlalığı

Mrb hocalarım yeni Teblig dergisi ile 3 kategoriye ayrıldı dersler ( zorunlu din dersi sectirmek için) her kategoriden 1 ders seçilince ingilizce matematik fen gibi branşlarda ciddi bir norm kadro fazlası olusiyor bı çok öğretmen mağdur olucak nasıl bı yol izlenir sizce??

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