Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Eylül 2023 22:07
TATİL
tatile giden varmı masraflar ne kadar tuttu

Başkan91
Memur
04 Eylül 2023 22:11

Olm sen dengesizmisin saçma sapan başlık açıyorsun


İdillituran
Aday Memur
04 Eylül 2023 22:13
başkan 91 neden rahatsız oldun.anlam veremedim.yalamaya devammi
Başkan91, 2 saat önce

Olm sen dengesizmisin saçma sapan başlık açıyorsun

Toplam 2 mesaj

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