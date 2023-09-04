KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Eylül 2023 22:46
Ünvan değişikliği ile 4B tıbbi sekreterlikten ,4B büro personeline geçebilir miyim

2 universite mezunuyum. Sağlık bakanlığına sağlık teknikeri ünvanı ile Tıbbi sekreter olarak atandım.

Tekrar aynı kpss puani ile diğer bölümüm adaletten Türkiye iş kurumuna büro personeli ünvanı ile atanabilir miyim


Kardelen1989
Aday Memur
04 Eylül 2023 23:13

Bilen var mi


Kardelen1989
Aday Memur
04 Eylül 2023 23:46

İkisi de 4b


TıbbiSekreter02
Aday Memur
05 Eylül 2023 00:15

geçiş olurmu bilmem ama maaşınızda ciddi bir düşüş olur hocam,bende şuan maliyede düz memurum tds den atama bekliyorum geçiş için. sizin farklı kuruma geçme sebebiniz nedir acaba ?


Kardelen1989
Aday Memur
05 Eylül 2023 00:17

Dr yanındayım zor geliyor hasta Dr ck karisik calisiolar hem Dr lA uğraşmak da zor


Kardelen1989
Aday Memur
05 Eylül 2023 12:05

Bilen var mi

Toplam 5 mesaj

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