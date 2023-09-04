Ünvan değişikliği ile 4B tıbbi sekreterlikten ,4B büro personeline geçebilir miyim

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Merkez Bankası Teknisyen AlımıÜnvan değişikliği ile 4B tıbbi sekreterlikten ,4B büro personeline geçebilir miyimGençlik ve Spor Bakanlığı Koruma ve Güvenlik GörevlisiMuhasebe vergi uygulamaları TCMB Teknisyen alımı 2022 Önlisans Makine Teknikeri arkadaşlar sıralama ve puan nedir?GSB İklimlendirme Personeli(Kaloriferci)Kültür Ve Turzim Bakanlığı Tekniker
Sözlük
Son Haberler
Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri FETÖ mensubu 3 kişi yakalandıFilmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'nin bulunduğu ada her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyorBakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklamasıTürkiye'deki kullanıcıların yüzde 43'ü eşleri ve partnerleriyle fotoğraf paylaşmıyorAdana'da amcasının tabancayla vurduğu 9 yaşındaki çocuk hastanede öldü
Editörün Seçimi
Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi