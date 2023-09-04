KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Eylül 2023 22:46
ünvan değişikliği ile 4b tıbbi sekreterlikten den 4b büro personeline geçebilir miyim

2 universite mezunuyum. Sağlık bakanlığına sağlık teknikeri ünvanı ile Tıbbi sekreter olarak atandım.

Tekrar aynı kpss puani ile diğer bölümüm adaletten Türkiye iş kurumuna büro personeli ünvanı ile atanabilir miyim


Kardelen1989
04 Eylül 2023 23:13

Bilen var mi


Kardelen1989
04 Eylül 2023 23:46

İkisi de 4b

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