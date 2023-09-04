Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


04 Eylül 2023 22:57
TMO makine teknisyenligi

TMO da makine teknisyeni olarak çalışan arkadaşlara bir kaç sorum olacak

Ben özel sektörde üc vardiyali haftanin 6 gunu çalışıyorum maaşım yılbaşında 30 32 bin seviyelerinde olacak.2022 kpssden 85 puan almıştım .Temmuz ayında atanan arkadaşlara baktığımda 80 83 civarına puan alan arkadaşların atandığını gördüm.

Aralık ayındaki tercihlerde De büyük ihtimal TMO alımı olur diye düşünüyorum. TMO da çalışan arkadaşların fikirlerini almak istedim ( maaş,çalışma şartları vs )

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