Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 23:08
Engelli yakını öğretmenlerin hakları

Babam %96 engelli ama okul müdürü araştırma hastanesinden alınan rapora rağmen ders programımı ihtiyaçlarımız doğrultusunda düzenlemiyor, sadece okul çağında bile olsa çocuğu olan öğretmenlerin ihtiyaçlarını dikkate alıyor. Yazacağım dilekçeye Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Sözleşmesi, TC anayasası ve Avrupa sosyal şartları dışında hangi mevzuattan maddeleri eklemeliyim?

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