Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Eylül 2023 23:12
cumhurbaskanligi milli saraylar idaresi baskanligi
bu kurumda 8 aydir yh itfaiyeci olarak gorev yapmaktayken suan asker iznine ayrildim.sorum şudur bildiginiz gibi itfaiyeci unvani yh den gih e gecirildi.maas degisimim ne olur? sendika hakkimizin olmadigi soylendi dogrumudur ve nedeni nedir?

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