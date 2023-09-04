cumhurbaskanligi milli saraylar idaresi baskanligi

bu kurumda 8 aydir yh itfaiyeci olarak gorev yapmaktayken suan asker iznine ayrildim.sorum şudur bildiginiz gibi itfaiyeci unvani yh den gih e gecirildi.maas degisimim ne olur? sendika hakkimizin olmadigi soylendi dogrumudur ve nedeni nedir?

bu kurumda 8 aydir yh itfaiyeci olarak gorev yapmaktayken suan asker iznine ayrildim.sorum şudur bildiginiz gibi itfaiyeci unvani yh den gih e gecirildi.maas degisimim ne olur? sendika hakkimizin olmadigi soylendi dogrumudur ve nedeni nedir?