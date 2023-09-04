Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 23:25
2024 Ocak ek ders

Ocak ayındaki ek derse yapılacak %15 zamma enflasyon farkı da eklenecek mı?


apahce90
Aday Memur
04 Eylül 2023 23:26

güncel mevzuata göre eklenecek Hocam. ama ocak 2024e yol uzun

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Norm Fazlası"Birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor" Bilal ErdoğanBoş normların neden atamalarda gösterilmediği açığa çıktı.Ek ders sorusuÖğretmenlikten memurluğa geçiş4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak. İzmir yazdım pişmanımOcak Zammında Seyyanen Zam Meselesi..Başka bir okulda görevlendirme hakkı63 yaşına kadar nasıl çalışacağız ?

Sözlük

mircea lucescu 2 sözlüktekilerin en elit özelliği 5 güne bir söz bırak 5 ölmeden önce yapılacak son şey 5 saçma sapan fikirler başlığı 2 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 pazar sabahı erken kalkmak 6 Orhan Pamuk 1 ayyuk 1 zorlayıcı düşünce 2

Son Haberler

Ev Arıyorsan Bu ilanlara Bakmalısın!Kasko Almak İçin 5 Neden!Hindistan'da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölüKahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara Bahçeli'nin adı verildiİstanbul'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 çocuk öldü

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi