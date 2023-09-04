Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 23:30
6 Aylık Enflasyon Toplamı Nasıl Hesaplanıyor?

Temmuzda 9,49, ağustosta 9,09 çıktı enflasyon. Düz toplarsak 18,58 yapar kümülatif toplarsak 19,44 yapar. Bunlardan temmuz 2023 zammı olan %6?yı çıkarttığımızda düzde 12,58 veya kümülatifte 13,44 olması lazım. Ama sitelerde 2 aylık enflasyon farkının 12,68 falan olduğunu yazıyorlar. Nasıl hesaplanıyor? Doğrusu nedir?


satac123
Şube Müdürü
04 Eylül 2023 23:35

Yüzde 6 çıkartılmıyor, bölünüyor. 119,44/106=12,68


Yasin.Ozen
Genel Müdür
04 Eylül 2023 23:35

Bari diğer başlıklarda biraz göz gezdirseydiniz. Şahsi algılamayın ama bizim millette nedendir bilinmez araştırmama hastalığı var. Halbuki yıl olmuş 2023 tek tıkla çoğu şeye ulaşabiliyoruz, değil mi ? Normalde cp yapıp paylaşırdım ama 30 saniye forumda araştırıp bulabilirsiniz bence. :)

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